Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, i Vigili del Fuoco di Abbasanta sono intervenuti sulla strada provinciale 15, nel tratto tra Ghilarza e Boroneddu (Oristano), a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un motociclo Ape 600.

Entrambi i conducenti hanno riportato ferite lievi e sono stati soccorsi dal personale del 118, che li ha trasportati in ospedale in codice giallo. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

I Vigili del Fuoco, allertati dalla sede centrale di Oristano, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, liberando la strada dai detriti provocati dall’impatto. Le operazioni di soccorso hanno comportato un temporaneo blocco del traffico lungo la provinciale.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza.