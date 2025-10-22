La Procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniel Romulus Imbhuzan, 54 anni, di origini romene e residente a Rimini, padre di Samuel, il bambino di dieci anni morto due anni fa nell’incendio del camper in cui stava dormendo, a Bados, sul litorale di Olbia.

L’uomo, difeso dall’avvocato Antonello Desini, dovrà comparire l’11 dicembre davanti alla gup Federica Distefano, che dovrà decidere se aprire il processo per omicidio colposo.

I fatti risalgono alla mattina del 30 agosto 2023. La famiglia Imbhuzan si trovava in vacanza in Gallura con un gruppo di amici, quando una fuga di gas da un fornello da campeggio provocò un’esplosione all’esterno del camper. Le fiamme si propagarono rapidamente al veicolo dove Samuel dormiva da solo, mentre i genitori e gli amici erano all’esterno, intenti a preparare il pranzo.

Nel tentativo disperato di salvare il figlio, Daniel Imbhuzan riportò ustioni sul 40% del corpo, ma non riuscì a estrarlo in tempo dall’abitacolo in fiamme.

L’inchiesta, condotta dalla pm Noemi Mancini, mira ad accertare eventuali responsabilità nella gestione del fornello e nelle condizioni di sicurezza dell’impianto utilizzato durante la sosta.