Tragedia questa mattina a Gonnosfanadiga, dove un uomo di 66 anni ha perso la vita mentre era alla guida del suo motocarro. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:15 in via Adua, quando il pensionato, residente in paese, ha improvvisamente perso il controllo del proprio Ape Piaggio, andando a sbattere contro un muretto lungo la carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente potrebbe essere un malore improvviso che lo avrebbe colpito mentre era alla guida.

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Guspini, che stanno procedendo con gli accertamenti di rito. L’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto la restituzione della salma ai familiari per le esequie.