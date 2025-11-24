PHOTO
La pornostar cagliaritana Martina Smeraldi è stata inserita nella lista delle candidate per la categoria "miglior performer straniera" agli Oscar del Porno.
Non è la prima volta che viene inserita: nel 2023 venne premiata insieme ad altre colleghe per una pellicola diretta da Rocco Siffredi. Tuttavia la 25enne attrice hard non ha mai vinto un premio individuale.
Inoltre, la performer isolana è protagonista anche in due scene candidate a due differenti premi degli Oscar, confermandosi così una delle star pornografiche più apprezzate a livello mondiale.