“Devo essere sincero: ancora non mi sembra vero. Forse perché ancora non è successo nulla, eppure, questi anni mi hanno insegnato tanto. Mi hanno insegnato che vale sempre la pena provarci. Che ogni volta che ho perso, in realtà ho vinto qualcosa di più grande. Che arrendersi è una scelta, ma non la mia”. Il cantante sardo Marco Carta affida ai social un messaggio carico di emozione per la notizia della partecipazione al San Marino Song Contest, appuntamento che mette in palio un posto per la partecipazione all’Eurovision.

“Ho capito che non amarsi significa sabotarsi, e che credere in se stessi è sempre la strada giusta, anche quando qualcuno ti guarda e pensa: “Ma guarda quanto ci crede quello là.” E allora sì, io ci credo. E se oggi sono qui, è anche grazie a voi. A chi mi ha sostenuto, a chi ha creduto in me persino più di quanto lo abbia fatto io” scrive Marco Carta, rivolgendosi ai propri fan. “Grazie per avermi accompagnato fin qui, male che vada sarà solo un ricordo ma immenso”.

Il cantante cagliaritano non è l’unico italiano in gara al San Marino Song Contest. Con lui ci saranno la cantante di origini sarde Bianca Atzei, Boosta, Luisa Corna, Silvia Salemi e Gabry Ponte, quest’ultimo autore di “Tutta l’Italia”, la sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025.