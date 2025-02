Il Festival di Sanremo, storicamente, non rappresenta soltanto una kermesse musicale: sul palco dell'Ariston salgono idee e racconti, arte e cultura si intrecciano nei look dei personaggi che accompagnano la serata, e anche dietro un outfit c'è la visione dell'artista che lo ha ideato.

E così Geppi Cucciari porta con sé sul palco anche il designer algherse Antonio Marras, amico di vecchia data, che collabora con la conduttrice e comica sarda da ormai 15 anni. "Ho Antonio e Patrizia sempre con me nei momenti più importanti, da 15 anni mi sono accanto - racconta Geppi Cucciari -. Coi loro vestiti, con la loro cura, con il loro amore per me sul palco, ma anche quando scendo".

Tre vestiti che celbrano lo stile e l'eleganza, ma anche l'amore per la Sardegna. Marras trae ispirazione dalla collezione SS25: l'abito jaquard con stampa "Nuraghe", omaggio al patrimonio isolano; l'iconico motivo "formica" ispirato a Maria Lai; un sofisticato e sensuale abito rosso.

Cucciari, incoronata mattatrice del Festival, racconta così la storia della sua Terra tramite le creazioni di un prezioso artista isolano. C'è la mente di Marras anche dietro uno degli abiti indossati da Simone Cristicchi, che in occasione della serata dei duetti ha esibito un elegante e originale completo personalizzato, creato proprio dallo stilista di Alghero.

La creazione di Marras per Simone Cristicchi: