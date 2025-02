Ci saranno anche il cantante cagliaritano Marco Carta e la cantante di origini sarde Bianca Atzei tra gli artisti in gara al San Marino Song Contest 2025, ultima tappa musicale verso l’Eurovision di Basilea, in programma a maggio.

L’appuntamento di San Marino mette in palio proprio un posto per partecipare all’Eurovision. Marco Carta si presenterà con il brano “Solo fantasia” mentre Bianca Atzei sarà in gara con il brano “Testacoda”.

Oltre a Carta e Atzei, ci sono altri quattro artisti italiani: Boosta, Luisa Corna, Silvia Salemi e Gabry Ponte, quest’ultimo autore di “Tutta l’Italia”, la sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025.

Il San Marino Song Contest 2025, in programma sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, sarà trasmesso in diretta non soltanto su San Marino Tv, ma anche su Rai Radio Due e RaiPlay. Sarà presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti e vedrà la partecipazione di 20 artisti in gara provenienti da sei Paesi europei.

Previste, inoltre, le incursioni di Cristiano Malgioglio, già co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 e la partecipazione in qualità di ospiti di Senhit e La Rappresentante Di Lista. A giudicare i brani in gara, invece, saranno Federica Gentile, Ema Stokholma, Luca De Gennaro, Marco Andrea Ettorre e Roberto Sergio.