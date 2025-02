E' Olly a trionfare alla 75esima edizione del Festival di Sanremo: il 23enne artista ligure ha ottenuto la maggioranza delle preferenze grazie al suo brano "Balorda nostalgia". Un successo che aleggiava sin dalle primissime serate, ma che col passare del tempo era stato un po' rimesso in discussione dalla concorrenza degli altri competitors per la vittoria finale. Alla fine, però, è arrivata la conferma, anche se non sono mancate le polemiche.

In particolare, a lasciare l'amaro in bocca al pubblico è stato il posizionamento di Giorgia, "soltanto" sesta nella classifica finale con la sua canzone "La cura per me". Alla cantante è stato invece consegnato il premio "Tim forza delle connessioni", essendo risultata l'artista più votata dagli spettatori nell'app My TIM.

Un'ovazione ha accompagnato la consegna del riconoscimento, una dichiarazione di affetto che ha profondamente commosso la stessa Giorgia, in lacrime sul palco dell'Ariston dinnanzi alla standing ovation del pubblico che ha intonato il coro: "Hai vinto, hai vinto!".

Una ricompensa che va oltre i riconoscimenti, per la cantante, che ha commentato così: "La vera vittoria è l'affetto del pubblico, soprattutto dopo questi anni ha un valore inestimabile. Non so se lo merito, ma vi ringrazio con tutto il mio cuore". Davanti all'artista romana, oltre al cantante genovese, Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez e Simone Cristicchi.

Non è entrata neanche nella top 5, ma, a tutti gli effetti, Giorgia può dirsi una delle grandi vincitrici di questa edizione della kermesse sanremese.

