Morgan fuori dal coro sul Festival di Sanremo, in corso in questi giorni. “Sanremo: mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità” esordisce in una storia pubblicata su Instagram.

Come al solito, Morgan non le manda a dire e non usa giri di parole, non salvando praticamente niente: “Le canzoni una più orrenda dell'altra, musicalmente vuote inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti. Mia figlia di quattro anni, che strimpella al toy piano, a confronto di Sanremo è Stockhausen”.

Ma qualcosa di buono, in questo Festival, secondo Morgan c’è: “L'unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran Duran” aggiunge. La band guidata da Simon Le Bon salirà sul palco dell’Ariston questa sera, terza serata di Sanremo 2025. Con il gruppo si esibirà anche Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin.

Oggi Carlo Conti sarà affiancato alla conduzione da Miriam Leone, Katia Follesa e Elettra Lamborghini. Oggi si esibiranno 14 cantanti big, con Clara che poco prima delle 21 aprirà la gara sul palco dell'Ariston. A chiudere, invece, sarà Gaia poco dopo la mezzanotte.