Continuano a essere svelati i nomi dei big che saliranno sul palco del Red Valley Festival 2025, in programma all'Olbia Arena dal 13 al 16 agosto. Dopo Lazza è il turno di Irama.

Reduce dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo, Irama si esibirà durante la quarta serata del Red Valley, il 16 agosto, mentre il concerto di Lazza è in programma la sera prima.

Dopo il tutto esaurito con il tour nei palazzetti, Irama torna al Red Valley di Olbia, dopo le edizioni del 2022 e del 2024, con uno show che spazia dai grandi successi ai brani inediti del nuovo album in uscita.

Per quanto riguarda il festival olbiese, già annunciati per la sera del 14 agosto Morad e il dj Alan Walker. I biglietti giornalieri per il Day 4 del 16 agosto si potranno acquistare online sul sito ufficiale redvalleyfestival.com a partire dal 18 febbraio alle 14. Gli abbonamenti Festival full pass per partecipare a tutte le serate del Red Valley, invece, sono già disponibili sul sito.

Il Red Valley è reduce dal grande successo del 2024 con quasi 120mila presenze nella quattro giorni di concerti. Numeri in crescita rispetto alle edizioni del 2022, in cui erano presenti 70mila persona, e del 2023 che aveva registrato 105mila spettatori.