"Il salotto di Rosa", la trasmissione condotta da Rosa Deriu sull'emittente nazionale Canale Italia, sta facendo parlare di sé durante questa 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Il programma, registrato vicino al Teatro Ariston e che andrà in onda venerdì 14 febbraio alle ore 18:00 su Canale Italia, sarà ricco di performance divertenti di fronte al pubblico presente, e si inserisce in una serie di tappe che affronteranno temi di cultura, attualità e cronaca nazionale, con ospiti selezionati dalla conduttrice sarda.

La presentatrice, di origini ittiresi e attualmente residente a Oristano, vanta un curriculum ricco di esperienze nel mondo della moda e dell'intrattenimento. Già insignita del titolo di Miss Mamma Italiana Gold fashion, ha sfilato come modella per rinomati brand nazionali. Oltre a essere stata opinionista sportiva in emittenti locali sarde, dimostrando particolare competenza nel campo calcistico, ha anche partecipato a trasmissioni nazionali di grande successo come "Forum" su Mediaset. Tra le sue molteplici apparizioni televisive, spiccano anche quelle come opinionista di cultura cinematografica in programmi su Discovery e Sky.

A Oristano è stata registrata di recente un'altra puntata, che sarà trasmessa a marzo, con un focus importante sul tema della violenza contro le donne. Gli ospiti del talk show saranno esperti che si dedicano attivamente alla lotta contro la violenza di genere.

Nel corso del 2018, Rosa Deriu ha ottenuto due prestigiosi titoli: Miss Mamma Sardegna e Italiana Gold Fashion. Raggiungere questi obiettivi è stato solo l'inizio del suo percorso di successo. Attraverso i suoi profili sui social media e il suo Canale YouTube, ha dimostrato di possedere un notevole talento non solo nel ballo, ma soprattutto nel canto. Le sue performance eccezionali includono una recente interpretazione del brano "Dimmi che nn vuoi morire" di Patty Pravo, arrangiata dal rinomato chitarrista Andrea Cutri, già noto per aver scritto testi per la Pravo in passato durante un'edizione importante del Festival di Sanremo in cui la cantante ha preso parte. Miss Mamma Italiana ha continuato a dimostrare il suo impegno e la sua passione nel perseguire i suoi sogni.

Con i suoi 55 anni e la sua passione per la Sardegna, Rosa ha conquistato un vasto seguito su Instagram, con ben 70 mila follower, condividendo immagini mozzafiato dell'Isola che incantano il pubblico e la qualificano come una delle migliori influencer. Presto, la vedremo debuttare come attrice nel cortometraggio "S'aquilegia Nuragica" diretto da Luca Lobina, una commovente storia che si svolge in mezzo alla bellezza naturale di Segui, Giro ed Elmas, e che arriverà anche al cinema nel 2025.

Durante le festività natalizie, ha trionfato con una toccante poesia dedicata alla madre scomparsa nel 2017, aggiudicandosi un prestigioso riconoscimento: una targa con menzione speciale al concorso "Miss Mamma in poesia".

"Con grande gioia e passione, mi entusiasma ogni attività che svolgo. Sono felice per il mio spazio televisivo su Canale Italia e felice di aver partecipato alle registrazioni a Sanremo durante questi giorni di festa - ha detto Rosa Deriu aii microfoni di Sardegna Live -. Sono grata a coloro che hanno fiducia in me e nei miei progetti televisivi, come "Il Salotto di Rosa", che offrirà una piattaforma a numerosi professionisti. Vi invito calorosamente a sintonizzarvi venerdì per godervi il salotto a Sanremo, assicurandovi che non mancheranno momenti di allegria".