Una donna è stata uccisa a coltellate dal figlio di 21 anni nell'abitazione di famiglia in via Tagliata, a Chiari, in provincia di Brescia. Il delitto si è consumato durante la notte scorsa.

Dopo l'omicidio, il giovane si sarebbe allontanato dalla casa, per poi presentarsi successivamente dai carabinieri a Cremona e consegnarsi ai militari.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e fare luce sulle ragioni dell'aggressione.

Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla vicenda. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul contesto familiare né sul possibile movente.