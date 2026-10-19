Rafforzare la presenza della Sardegna nel mercato del turismo congressuale e favorire la distribuzione dei flussi turistici durante tutto l'anno. È questo l'obiettivo della quinta edizione di "Mice Destinazione Sardegna", l'appuntamento promosso dalla Regione ad Alghero per valorizzare le opportunità legate a meeting, incentive, congressi ed eventi aziendali.

Il comparto MICE rappresenta una leva strategica per la destagionalizzazione, grazie alla possibilità di attrarre visitatori anche nei periodi di minore affluenza turistica, generando nuove opportunità economiche e occupazionali per gli operatori e i territori dell'Isola.

A sostenere questa prospettiva sono anche i dati sul traffico aereo. L'aeroporto di Cagliari registra un incremento del 17% dei posti disponibili sui voli rispetto al 2025, con oltre 12.000 voli programmati e più di 2.100.000 posti disponibili. Gli scali di Olbia e Alghero mantengono inoltre i collegamenti anche nei mesi di minore affluenza, contribuendo a rafforzare l'accessibilità della destinazione.

"Per anni abbiamo parlato di destagionalizzazione come di un obiettivo da raggiungere. Oggi possiamo dire che si sta finalmente traducendo in risultati concreti, sostenuti da numeri importanti, come certifica il fatto che le presenze nella winter sono aumentate del 32% rispetto a due anni fa - sottolinea l'assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu - In questo senso, il turismo Mice rappresenta uno degli strumenti più efficaci per distribuire flussi turistici, opportunità economiche e occupazione lungo tutto l'arco dell'anno. La Sardegna può contare su un'offerta capace di coniugare strutture ricettive di qualità, servizi professionali e spazi congressuali adeguati con un patrimonio unico di cultura, storia, tradizioni, enogastronomia e paesaggi. La nostra sfida è fare rete e presentarci come un'unica grande destinazione, competitiva e sostenibile".

Quaranta buyer internazionali e 45 seller sardi

Ad aprire la giornata è stata una tavola rotonda moderata dalla giornalista Donatella Bianchi, dedicata alla presentazione delle potenzialità della Sardegna a 40 buyer nazionali e internazionali, provenienti da Belgio, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito, e a 45 seller sardi specializzati nel comparto MICE, acronimo di Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions.

Al confronto hanno partecipato Mario Garau, in rappresentanza degli aeroporti di Olbia e Alghero, Riccardo Kustermann per l'aeroporto di Cagliari, Paolo Pradelli per Confindustria Turismo Nord Sardegna, Andrea Atzeri per Fiavet Sardegna, Stefano Vavoli per FTO - Federazione Turismo Organizzato, e Massimiliano Troncia per Federalberghi.

La giornata è proseguita con due sessioni di incontri B2B, una al mattino e una nel pomeriggio, finalizzate a favorire il dialogo tra domanda e offerta e a sviluppare nuove opportunità di collaborazione commerciale per il turismo congressuale nell'Isola.