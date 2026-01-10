I Vigili del fuoco sono al lavoro in tutta la Sardegna a causa del maltempo che, nelle ultime 24 ore, ha reso necessari circa 200 interventi. Le principali criticità segnalate riguardano la caduta di alberi: una sessantina gli interventi già portati a termine dalle squadre di pronto intervento delle diverse sedi regionali, con ripercussioni sulla viabilità e disagi alla circolazione.

Un altro fronte operativo ha riguardato la messa in sicurezza di elementi strutturali pericolanti. In totale sono stati 35 gli interventi effettuati per il distacco o il rischio di distacco di cornicioni, tegole e cartelloni, al fine di prevenire ulteriori danni.

L’attività resta intensa anche sul fronte delle segnalazioni in corso. Al momento sono oltre 40 le richieste di intervento ancora in gestione presso le Sale Operative dei Comandi dei Vigili del fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, che stanno coordinando l’invio delle squadre operative sulla base delle priorità.

Non si registrano, al momento, persone o animali coinvolti.