Nuova allerta meteo in Sardegna per il peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto nelle prossime ore. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un avviso valido dalle 21 di oggi, 5 marzo, fino alle 23:59 di domani, 6 marzo. In diverse aree dell’Isola è stata segnalata una criticità moderata: codice arancione per rischio idrogeologico nei territori dell’Iglesiente e del Campidano e nell’area del Flumendosa-Flumineddu, dove è previsto anche codice giallo per rischio idraulico. Allerta gialla per rischio idrogeologico invece nella zona di Montevecchio-Pischinappiu.

Nel comunicato la Protezione civile invita la popolazione alla massima prudenza in presenza di temporali: è consigliato restare nelle proprie abitazioni, evitare spostamenti non necessari e non sostare in prossimità di ponti, argini o corsi d’acqua. Viene inoltre ribadito il divieto di attraversare torrenti in piena, sia a piedi sia con qualsiasi mezzo, e di transitare nei sottopassi durante le fasi più intense del maltempo.

Anche il territorio di Cagliari sarà interessato dall’ondata di maltempo. Dalle 21 di oggi e fino alle 23:59 scatterà un’allerta gialla per rischio idrogeologico, che nella notte salirà a codice arancione dalla mezzanotte fino alle 15 di domani, per poi tornare gialla fino alle 18. Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali isolati, con fenomeni più intensi attesi tra la mattina e il primo pomeriggio e un’attenuazione prevista in serata. In via precauzionale il Comune ha disposto il divieto di parcheggio in alcune strade della Municipalità di Pirri e individuato un’area di sosta sicura nella zona della piscina comunale di Terramaini.