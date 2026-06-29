Scatta l’allerta meteo in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso nella giornata odierna un avviso di criticità ordinaria, con codice giallo per rischio idrogeologico legato a temporali.

L’allerta è valida dalle ore 12:00 del 30 giugno 2026 fino alle 18:00 dello stesso giorno e riguarda diverse aree dell’Isola: Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso.

Si tratta di una situazione di attenzione per possibili fenomeni localmente intensi, con potenziali effetti legati al deflusso delle acque e alla tenuta del territorio, in particolare nelle zone più esposte a criticità idrogeologiche.

Accanto al rischio temporali, resta alta l’attenzione anche sul fronte incendi. Per la giornata di domani, martedì 30 giugno 2026, è stato infatti confermato il codice giallo nel territorio di Cagliari. Il bollettino della Protezione civile regionale segnala una pericolosità media e un livello operativo di “attenzione”, con invito alla prudenza soprattutto nelle aree rurali e periurbane.

Le autorità raccomandano la massima diffusione delle informazioni e invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a mantenere comportamenti prudenti nelle prossime ore.