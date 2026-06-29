L'ondata di caldo continua a colpire tutta l'Europa, e il sindacato Nursing Up torna a denunciare gravi criticità negli impianti del presidio San Michele, parlando di "temperature fino a 32 gradi in alcuni reparti", e annuncia di aver presentato una richiesta di intervento ai Carabinieri del Nas e allo Spresal di Cagliari.

"Dopo un mese di vane segnalazioni nessun intervento risolutivo sull’impianto dell’aria condizionata all’Arnas Brotzu di Cagliari, personale e pazienti soffrono il caldo con temperature sino a 32 C", afferma in una nota il segretario del Nursing Up, Diego Murracino.

La segnalazione riguarda il reparto di degenza della Chirurgia Vascolare e altri reparti del presidio San Michele, tra cui Gastroenterologia e Ortopedia.

"La situazione più critica dovuta all’inefficienza del sistema di condizionamento dell’aria si riscontra nell’undicesimo e ultimo piano - si legge nella nota - L’ubicazione della degenza della Chirurgia Vascolare all’undicesimo e ultimo piano della struttura fa sì che il reparto sia soggetto oltre all’esposizione solare delle pareti anche a una esposizione solare continua sul tetto".

Nell’esposto inviato ai Nas e allo Spresal, il sindacato riferisce di aver allegato le rilevazioni effettuate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il 6, il 22 e il 27 giugno, già trasmesse alla direzione aziendale.

"Anche in questa occasione nonostante le su citate segnalazioni e varie promesse di risoluzione nulla è stato fatto, mentre abbiamo appreso dalla stampa che al Businco la questione si sarebbe risolta probabilmente dopo la segnalazione a mezzo stampa - osserva Murracino - Parliamo di temperature misurate nelle stanze di degenza e negli ambienti di lavoro che oscillano tra i 28 C e i 32 °C. La sofferenza del personale per l’eccessivo calore è visibile, alcuni lavorano con borse di ghiaccio nelle tasche della divisa altri tengono un asciugamano attorno al collo per assorbire le gocce di sudore che scendono dalla testa. Tali condizioni possono avere ricadute negative sulla salute e sulle stesse capacità di concentrazione e di lavoro dei professionisti sanitari".

In sostanza, mentre l’Arnas ha comunicato il ripristino dell’impianto di climatizzazione del Businco, il Nursing Up sostiene che nei reparti del presidio San Michele la situazione resti critica e chiede un intervento urgente delle autorità competenti.