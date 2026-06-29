PHOTO
A Bologna, una donna di 57 anni residente in provincia di Brescia è stata gravemente ferita dopo essere rimasta schiacciata tra due autobus. L'incidente, come riporta Tg Com 24, è avvenuto nella serata di ieri, domenica 28 giugno, all'uscita dal concerto di Max Pezzali allo stadio Dall'Ara.
Secondo le informazioni disponibili riportata dal quotidiano, due autobus erano fermi mentre attendevano che le persone uscite dal concerto salissero a bordo. Per motivi ancora da chiarire, il bus posteriore si sarebbe mosso in avanti schiacciando la donna, che si trovava a piedi, contro il veicolo di fronte.
La vittima è stata immediatamente trasportata all'ospedale in condizioni critiche.