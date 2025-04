Dal 5 all’8 maggio, la Regione Sardegna si prepara a raccontare la propria identità agroalimentare a TuttoFood 2025, la fiera internazionale che richiama a Fiera Milano - Rho migliaia di buyer e operatori da tutto il mondo. La partecipazione è promossa dalla Giunta, dall’Assessorato dell’Agricoltura e organizzata dall’agenzia Laore Sardegna. L’obiettivo è quello di sostenere le eccellenze dell’agroalimentare regionale e promuoverle sui mercati nazionali ed esteri.

“La partecipazione della Sardegna rappresenta un investimento sulla promozione delle sue imprese, del territorio e della sua cultura alimentare – sottolinea l’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta – attraverso le manifestazioni fieristiche consentiamo ai nostri produttori di presentare i prodotti di eccellenza della nostra terra verso mercati internazionali e nazionali”.

La collettiva “Sardegna” è rappresentata da nove aziende che presenteranno una variegata gamma dei loro prodotti di alta qualità: oli extravergini di oliva DOP, carciofi, vini da vitigni autoctoni e liquori tipici, tartufi, zafferano e mieli artigianali pregiati. Un’offerta ricca e preziosa di sapori e tradizioni dell’Isola da esplorare. L’area dedicata all’Isola e alla collettiva si trova nel Padiglione 14 – stand K43, uno spazio pensato per valorizzare la tradizione e la forza identitaria dei nostri prodotti.

“Ampliare gli sbocchi di esportazione, oggi più che mai, è fondamentale per garantire maggiori vantaggi nella commercializzazione e per far conoscere la qualità delle nostre produzioni in tutto il mondo – aggiunge Satta - La Sardegna, a parte alcuni settori di punta, ha spesso sofferto i limiti legati alla condizione di insularità che, di fatto, ci rende meno competitivi rispetto ad altre aree di produzione. Grazie alle nostre eccellenze e attraverso un adeguato sostegno alle imprese, sono certo che i nostri prodotti continueranno ad affermarsi nei mercati di tutto il mondo”.

TuttoFood, che nell’ultima edizione ha avuto oltre 83.000 presenze, di cui il 20% estere provenienti da 132 paesi, è una vetrina fondamentale per presentarsi sui mercati internazionali.