Allarme a Ozieri, in provincia di Sassari, nella tarda serata di ieri, martedì 29 aprile. Un uomo di 64 anni avrebbe acceso il gas e lasciato la propria abitazione, contattando immediatamente il numero di emergenza 112 e avrebbe dichiarato: "Ho ammazzato mia moglie".

Nel quartiere Tramentu, i Carabinieri e i Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, irrompendo nell'abitazione per trovarla vuota e invasa dal gas. Gli operatori hanno tempestivamente chiuso la valvola e messo in sicurezza l'edificio. Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia di Ozieri, sotto la guida del maggiore Gabriele Tronca, sono riusciti a contattare telefonicamente l'ex moglie del 64enne, confermando che si trovasse in buone condizioni.

I Carabinieri hanno iniziato le ricerche dell'uomo, che è stato successivamente rintracciato e catturato un'ora più tardi. Il sessantaquattrenne, secondo quanto riferito, sarebbe stato recentemente dichiarato colpevole dal Tribunale di Sassari per il danneggiamento della lapide del carabiniere Walter Frau, ucciso a Chilivani nel 1995 durante uno scontro a fuoco con una banda di rapinatori che stava pianificando un assalto a un furgone blindato.