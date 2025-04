Ecco le principali delibere adottate oggi, mercoledì 30 aprile, dalla Giunta della Regione Sardegna, presieduta dalla presidente Alessandra Todde.

Presidenza

Su proposta della presidente della Regione, Alessandra Todde, la Giunta ha designato Tiziana Telmon e Giancarlo Dessì come rappresentanti regionali nel Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano.

Affari generali

La proposta dell'assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo, è stata approvata dalla Giunta regionale in collaborazione con l'assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni. Secondo la decisione presa, il Collegio dei revisori dei conti dell'Amministrazione dovrà estendere il proprio controllo anche ai diversi fondi destinati al personale. Questi includono il Fondo per la retribuzione di rendimento del personale dipendente amministrativo e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), il Fondo per la retribuzione di posizione del personale dipendente e del CFVA, il Fondo per le progressioni professionali del personale dipendente amministrativo e del personale del CFVA e il Fondo per la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Amministrazione e del personale dirigente del CFVA.

Agricoltura

Dopo aver valutato attentamente la proposta degli assessori dell'Agricoltura, Gian Franco Satta, e del Bilancio, Giuseppe Meloni, e consultato l'assessorato degli Affari generali, la Giunta ha dato il via libera all'immediata attuazione della decisione del direttore generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna. Questa decisione ha approvato il bilancio preventivo per il 2025 e il pluriennale per il periodo 2025-2027 dell'Agenzia, rispettando il quadro complessivo delle entrate e delle spese.

Bilancio

La proposta presentata dall'assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, è stata approvata dalla Giunta regionale per il Rendiconto generale dell'anno 2024. Il documento finanziario è stato ratificato entro la scadenza del 30 aprile, garantendo così alla Corte dei Conti il tempo necessario per avviare il processo di parificazione all'inizio dell'estate. “In questo modo - dichiara l’assessore Meloni - sarà possibile programmare l’avanzo di amministrazione disponibile, pari ad 755 milioni di euro, con la variazione di assestamento del bilancio già prima della pausa estiva, riportando così nei corretti binari temporali il ciclo di programmazione finanziaria della Regione”.

Trasporti

Su suggerimento dell'assessora dei Trasporti, Barbara Manca, la Giunta regionale ha dato il via libera al progetto di bilancio annuale per il 2024 della società in house della Regione, ARST S.p.A., conformemente alla presentazione dell'Amministratore unico della società. La stessa assessora ha anche ottenuto l'approvazione per il rinnovo del Collegio sindacale dell'ARST per gli anni 2025, 2026 e 2027, con l'incarico di presidenza assegnato ad Andrea Drago, mentre Federico Meloni e Alessia Guerzoni sono stati nominati membri effettivi e Teresa Gottardi e Stefano Chia come membri supplenti.