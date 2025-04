Numerose chiamate al numero di emergenza 112 hanno segnalato a Cagliari la presenza di un uomo visibilmente ubriaco, che si trovava all'incrocio tra via Bacaredda e via Tempio, insultando i passanti e maltrattando la donna che si trovava assieme a lui. In breve tempo, la squadra della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Cagliari è intervenuta sul posto, cogliendo di sorpresa il quarantaquattrenne, che si è poi scoperto essere un turista irlandese in vacanza in città, mentre colpiva la donna con una testata violenta.

Alla presenza dei militari, l'uomo, visibilmente agitato, ha reagito con spintoni e minacce, rifiutando categoricamente di calmarsi. Secondo quanto riportato dai carabinieri, l'uomo ha continuato a manifestare un comportamento aggressivo fino a quando i militari, seguendo le procedure operative, hanno utilizzato il taser. Anche il lampo di avvertimento prodotto dall'arma non è stato sufficiente per dissuaderlo; pertanto, per garantire la sicurezza delle persone presenti, è stato necessario emettere un singolo impulso che lo ha immobilizzato senza causare ulteriori conseguenze.

Durante il controllo delle condizioni del fermato da parte del servizio di emergenza 118, la donna aggredita, che è della stessa età e nazionalità dell'aggressore, ha deciso di non accettare il ricovero in ospedale e non ha presentato denuncia immediatamente. L'uomo è stato denunciato in libertà per lesioni personali gravi e resistenza a un ufficiale pubblico; adesso spetta all'Autorità giudiziaria valutare la sua posizione.