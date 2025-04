Dovrebbe superare i quattro miliardi di euro, secondo un'indagine di Cna Turismo e Commercio riportata in anteprima da ANSA, la spesa turistica prevista per il ponte del 1° maggio.

Circa dieci milioni di vacanzieri sono attesi in giro per l'Italia durante questo periodo, con almeno sei milioni che prevedono di pernottare in strutture ricettive. Dei due milioni e mezzo di turisti stranieri attesi, la maggior parte arriverà dagli Stati Uniti, dall'Europa centrale, dal Regno Unito e dai Paesi asiatici.

La media dei pernottamenti è di tre notti, ma gli stranieri tendono a fermarsi per quattro notti in media, con una crescita in vista. Le attività all'aria aperta, come mare, montagna e laghi, insieme alle esperienze culturali, saranno le protagoniste di questo ponte primaverile.

Oltre alle località di interesse naturalistico, le città d'arte, gli orti botanici, i bioparchi, i luoghi enogastronomici e i centri benessere come terme e S.p.A. attireranno molti turisti.