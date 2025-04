Il reparto Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Duilio Casula si conferma un punto di riferimento per la salute femminile. Anche quest'anno, i professionisti dell'Aou di Cagliari hanno svolto attività di prevenzione e diagnosi offrendo visite e consulenze gratuite alle donne con problemi legati al pavimento pelvico e all'endometriosi. La promozione della salute delle donne richiede impegno costante, ascolto attento e programmi preventivi efficaci.

L'iniziativa della Fondazione Onda, l'Osservatorio sulla salute della donna e di genere, ha fornito un'importante opportunità di sensibilizzazione e informazione. Le patologie ginecologiche femminili sono diffuse ma spesso non vengono riconosciute tempestivamente. Durante le giornate di prevenzione, le pazienti hanno avuto accesso a visite e consulenze specializzate su due importanti aree: i disturbi del pavimento pelvico, come l'incontinenza urinaria e il prolasso degli organi pelvici, e le problematiche legate al dolore pelvico cronico e all'endometriosi.

Entrambe le problematiche sono molto frequenti nelle donne, spiega il professor Stefano Angioni, direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Aou di Cagliari, "e rappresentano un’importante area d’intervento al Policlinico Duilio Casula. Il prolasso degli organi pelvici e l’incontinenza urinaria sono in aumento in quanto sono aumentate nella nostra società le persone anziane". Al Policlinico, prosegue il professor Angioni, "garantiamo il corretto iter diagnostico e terapeutico, in particolare con l’applicazione delle terapie locali come il laser e le più innovative tecniche chirurgiche mininvasive con approccio vaginale e laparoscopio".

Inoltre, per quanto riguarda l’endometriosi, conclude lo specialista Angioni "l’Ostetricia e Ginecologia è Centro di riferimento di II livello per la Regione e, oltre a gestire il monitoraggio e follow-up di più di mille donne sarde affette da endometriosi, si occupa del trattamento chirurgico dei casi complicati, anche con approccio multidisciplinare. All’anno vengono effettuati circa 100 interventi chirurgici laparoscopici e circa 400 consultazioni ambulatoriali/ecografie". Numeri importanti che testimoniano il lavoro di team del Policlinico nel garantire percorsi di diagnosi e la presa in carico delle donne.