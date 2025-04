Il sole splenderà e le temperature raggiungeranno i 30 gradi fino a sabato, portando un assaggio d'estate in occasione del ponte del 1° maggio. Questa previsione arriva da Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, il quale evidenzia un aumento fino a 8 gradi rispetto alla media stagionale in alcune aree delle Alpi, in Sardegna e lungo la costa tirrenica. Questo caldo eccezionale è dovuto all'avanzamento dell'anticiclone africano verso nord.

"Fino a sabato - afferma - su tutta l'Italia, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici". Domenica è previsto un graduale peggioramento dal pomeriggio sulle regioni settentrionali con lo scoppio di qualche temporale forte con grandine, specie sui settori alpini e prealpini. Da lunedì la bolla africana sarà un ricordo.

Le temperature massime raggiungeranno nei prossimi giorni i 30 gradi anche in Pianura Padana, mentre nel weekend potremo toccare i 33-34 gradi in Sardegna. La temperatura all'alba, invece, oscillerà mediamente in pianura tra i 10 e i 15 gradi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, mercoledì 30 aprile

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani sui principali rilievi.

Temperature: in lieve aumento in entrambi i valori, specie i valori massimi.

Venti: deboli, a nord variabili o a regime di brezza, a sud prevalentemente sudorientali.

Mari: generalmente poco mossi.

Previsioni per domani, giovedì 1° maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani.

Temperature: in lieve aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli variabili con regime di brezza nelle ore centrali.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso, con irregolare transito di velature dal pomeriggio di venerdì, più estese e compatte sabato. Le temperature saranno in ulteriore aumento. I venti saranno in prevalenza deboli variabili o a regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.