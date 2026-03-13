Sta cedendo l’anticiclone sotto la spinta di una nuova perturbazione che interesserà anche la Sardegna, portando piogge diffuse, temporali sparsi e un generale calo delle temperature. Lo annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

“Oggi, venerdì 13 marzo, il tempo sarà instabile ma mite”, afferma Tedici, sottolineando che già da domani è atteso un primo calo sensibile della colonnina di mercurio sul Nord-Ovest della Penisola, con temperature in ulteriore diminuzione nel resto dell’Italia nella prossima settimana.

“L’Italia sarà divisa a metà: a ovest avremo forte maltempo, a est tempo asciutto”, evidenzia il meteorologo. Per la Sardegna, questo significa condizioni instabili soprattutto sul versante tirrenico e nelle zone interne, con piogge e rovesci intermittenti.

Nel weekend sono previste precipitazioni più abbondanti in montagna, con nevicate sulle zone interne e sopra i 1.000 metri. Dalla prossima settimana, l’arrivo di masse d’aria fredda causerà almeno tre fronti perturbati, con ulteriori rovesci e un netto calo termico anche sull’Isola. Tornerà la neve sugli Appennini a quote più basse e, in Sardegna, non si escludono fiocchi sui rilievi più elevati.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, venerdì 13 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci o temporali isolati con cumulati deboli, localmente moderati sui settori orientali e meridionali, più probabili nella seconda parte del giorno.

Temperature: massime in leggera diminuzione.

Venti: deboli o moderati in prevalenza da nord-ovest.

Mari: mossi lungo le coste occidentali, poco mossi altrove.

Previsioni perla giornata di domani, sabato 14 marzo

Ciao da nuvoloso a molto nuvoloso, tra la sera e la notte deboli piogge o rovesci possibili sui settori occidentali.

Temperature: minime in dimnuzione, massime in lieve aumento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mossi, fino a mossi sui settori nord-occidentali soprattutto in serata.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni perturbate, con cielo molto nuvoloso e deboli precipitazioni sparse; temperature massime in sensibile diminuzione, venti moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali; mari molto mossi o localmente agitati lungo le coste settentrionali e occidentali, da mossi a localmente molto mossi altrove. Lunedì 16 possibile miglioramento, con cielo irregolarmente nuvoloso e residue precipitazioni sul sud-est della regione, ampie schiarite sulle zone settentrionali; temperature in aumento, venti moderti da nord con mari generalmente molto mossi.