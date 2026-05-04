Un cambio di scenario meteorologico è in arrivo sull'Italia dopo giorni di sole e caldo. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, un flusso d'aria instabile proveniente dall'Atlantico porterà temporali, temperature più basse soprattutto al nord e venti di scirocco intensi al sud per l'intera settimana.

"Per molte regioni del Nord - afferma - questa settimana potrebbe risultare complessivamente più fredda rispetto a quanto osservato mediamente nell'intero mese di aprile. In città come Genova, Milano o Torino, le massime potrebbero restare sotto i 17-19°C".

In Liguria, Toscana e Triveneto sono attesi eventi meteorologici locali di forte intensità e precipitazioni intense, con il potenziale rischio di accumuli significativi di pioggia in un breve lasso di tempo. Le giornate più tempestose sembrano essere martedì 5 e mercoledì 6. Al contrario, nelle regioni di Sicilia, Calabria e Puglia, si prevede l'arrivo di venti di Scirocco generati da un'area di bassa pressione, che porteranno aria calda dal deserto. Le temperature aumenteranno notevolmente, con possibilità di superare i 28-29°C nella seconda metà della settimana.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 4 maggio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli principalmente sui settori centrali della regione.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: mossi, localmente poco mossi sul settore occidentale.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 5 maggio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati principalmente sui settori settentrionali nelle ore centrali della giornata.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo sul settore nord-orientale e stazionarie altrove.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: mossi, localmente poco mossi sul settore occidentale.

Previsioni per la giornata di mercoledì 6 maggio

Cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore meridionale nella prima parte della giornata.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione in entrambi i valori.

Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza da Sud-Ovest tendenti all'attenuazione e alla variabilità in serata.

Mari: generalmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati deboli; per venerdì si prevede una generale attenuazione dei fenomeni con cielo poco nuvoloso salvo passaggi di nubi alte. Le temperature tenderanno a un lieve calo giovedì e a un aumento il giorno seguente. I venti soffieranno deboli prevalentemente variabili. I mari saranno mossi con moto ondoso in attenuazione a partire sul settore occidentale.