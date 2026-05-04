Nel Nuorese il programma di prevenzione contro il Papilloma virus (HPV) promosso dall’ASL 3 di Nuoro prosegue attraverso il progetto itinerante “Days – SISP HPV”, organizzato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Domani, martedì 5 maggio, e giovedì 7 maggio, dalle 14:30 alle 17:30, l’ambulatorio vaccinazioni del SISP di Siniscola, in via Roma 202, sarà operativo per la somministrazione del vaccino contro l’HPV, nell’ambito di una campagna che mira a rafforzare la prevenzione e la consapevolezza sanitaria sul territorio.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di educazione alla salute che coinvolge anche il concorso per il “Miglior spot divulgativo”, rivolto agli studenti delle scuole medie della provincia di Nuoro. La scadenza per la presentazione delle candidature e degli elaborati è fissata al 6 maggio 2026. Il progetto è promosso dalla Struttura Semplice Dipartimentale Prevenzione e Promozione della Salute.

Il Papilloma virus umano (HPV) è una delle infezioni virali più diffuse e spesso asintomatiche, ma può avere conseguenze anche gravi, essendo correlato all’insorgenza di diversi tipi di tumore. La prevenzione attraverso la vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale di tutela della salute pubblica, insieme all’educazione e a comportamenti responsabili.

Il target principale della campagna è rappresentato dai ragazzi e dalle ragazze nati nel 2014, che nell’anno 2025/2026 rientrano nella fascia 11-12 anni. Per questa coorte, la vaccinazione è gratuita e generalmente proposta attivamente dai servizi sanitari, oppure disponibile su richiesta.

La somministrazione, se effettuata in età adolescenziale e prima dell’inizio dell’attività sessuale, garantisce la massima efficacia protettiva. Il ciclo vaccinale prevede generalmente due dosi, distanziate di almeno 5-6 mesi.

Il calendario delle vaccinazioni

Il programma “Days – SISP HPV” coinvolge diversi centri del Nuorese secondo il seguente calendario:

Orosei: giovedì 30 aprile 2026, dalle 14:30 alle 17:30

Siniscola: martedì 5 maggio e giovedì 7 maggio 2026, dalle 14:30 alle 17:30

Sorgono: sabato 9 maggio e sabato 23 maggio 2026, dalle 9:00 alle 13:00

Nuoro: sabato 16 maggio e sabato 30 maggio 2026, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00

Macomer: venerdì 15 maggio e mercoledì 27 maggio 2026, dalle 14:30 alle 17:30

Gavoi: martedì 19 maggio 2026, dalle 15:00 alle 18:00

Fonni: giovedì 21 maggio 2026, dalle 15:00 alle 18:00

Dorgali: mercoledì 27 e venerdì 29 maggio 2026, dalle 14:30 alle 17:30

Orani: giovedì 28 maggio 2026, dalle 15:00 alle 18:00

L’iniziativa conferma l’impegno dell’ASL 3 di Nuoro nella promozione della prevenzione vaccinale e nella diffusione di una cultura della salute tra i più giovani, attraverso un approccio integrato che unisce sanità pubblica ed educazione scolastica.