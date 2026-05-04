Una donna di 85 anni è riuscita a sventare, per ben la seconda volta, un tentativo di truffa. L'accaduto, come riporta TgCom 24, a Mappano, in provincia di Torino.

La pensionata, come informa il quotidiano, ha permesso ai Carabinieri di arrestare una cittadina polacca di 41 anni, trovata in possesso di gioielli appena sottratti dalla sua abitazione. La stessa anziana, come specifica TgCom, aveva già sventato un raggiro simile due anni fa, contribuendo all’arresto di un 18enne.

Secondo quanto ricostruito, la donna ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come medico dell’Ospedale Molinette, comunicandole una presunta “grave malattia” diagnosticata al figlio, curabile solo tramite un intervento chirurgico dal costo di 120mila euro, parzialmente copribile con la consegna dell’oro in possesso della famiglia.

L’anziana, insospettita anche dal fatto di non avere figli maschi, ha compreso il tentativo di raggiro e ha immediatamente contattato la figlia, che ha allertato i carabinieri della Centrale operativa di Venaria.

In accordo con gli operatori, la donna ha deciso di "reggere il gioco", consentendo ai militari di intervenire tempestivamente. Durante la telefonata, ha inscenato confusione e agitazione, soprattutto quando il sedicente medico ha passato il telefono al presunto figlio, che con tono drammatico le annunciava l’arrivo imminente di una donna incaricata di ritirare tutti i preziosi.

I Carabinieri, già presenti nell’abitazione insieme all’anziana, hanno atteso l’arrivo della 41enne. La donna, dopo essersi impossessata dei monili, è stata arrestata con l’accusa di tentata truffa aggravata.

Durante la perquisizione, i militari hanno inoltre rinvenuto ulteriori gioielli in oro, un orologio dal valore stimato di circa 15mila euro e 350 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento di analoghe truffe. Sono in corso ulteriori accertamenti.