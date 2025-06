È stato domato solo nelle prime ore di oggi il vasto incendio di vegetazione che, dal pomeriggio di ieri, ha interessato i territori di Sedilo, Dualchi e Aidomaggiore, nel cuore della Sardegna. Le fiamme, divampate intorno alle 16 nell’agro di Sedilo per cause ancora in fase di accertamento, si sono rapidamente propagate alle campagne circostanti, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, mettendo in pericolo coltivazioni, aziende agricole e un fienile situato nella zona di Dualchi.

Immediata la risposta del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha mobilitato diverse squadre operative: in prima linea gli uomini del capoluogo, affiancati dai distaccamenti di Macomer, Oristano e Abbasanta. In campo anche mezzi pesanti e autobotti per fronteggiare l’emergenza su più fronti.

Vista l’ampiezza dell’incendio e la difficoltà di accesso ad alcune aree impervie, è stato richiesto l’intervento della flotta aerea nazionale: due Canadair sono decollati da Ciampino per effettuare numerosi lanci d’acqua, rivelatisi decisivi per contenere l’avanzata del fuoco e proteggere le strutture minacciate.

Particolare attenzione è stata riservata a un fienile nel territorio di Dualchi, che avrebbe potuto essere coinvolto dalle fiamme. I tecnici stanno ora verificando l’eventuale coinvolgimento diretto della struttura.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per tutta la notte. Grazie all’intervento coordinato e tempestivo delle squadre a terra e dei mezzi aerei, è stato possibile circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze ancora più gravi.

Restano ora da chiarire le cause dell’incendio, su cui sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti.