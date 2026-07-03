Una cerimonia all'insegna della riconoscenza e della continuità del servizio ha accompagnato, nella mattinata di oggi, il passaggio di consegne al comando della Stazione dei Carabinieri di Sardara. Nella sede del Comune si è infatti svolto il saluto ufficiale al maresciallo ordinario Antonio Francesco Palmas, che lascia l'incarico, e la presentazione del suo successore, il maresciallo Mirko Milia.

L'iniziativa, organizzata congiuntamente dalle amministrazioni comunali di Sardara e Collinas, ha riunito autorità civili, rappresentanti delle istituzioni e numerosi cittadini, testimoniando il forte legame instaurato negli anni tra l'Arma e il territorio.

Nel corso della cerimonia, i sindaci dei due Comuni hanno rivolto un sentito ringraziamento al maresciallo Palmas, evidenziandone la dedizione, la professionalità e il costante impegno al servizio delle comunità locali. Per esprimere la gratitudine delle amministrazioni, al comandante uscente sono stati consegnati una targa commemorativa e una pergamena d'onore, a riconoscimento del lavoro svolto e del rapporto di fiducia costruito con i cittadini.

L'incontro è stato anche l'occasione per dare il benvenuto al maresciallo Mirko Milia, che assume il comando della Stazione dei Carabinieri di Sardara. A lui il compito di raccogliere l'eredità del predecessore, proseguendo il percorso di collaborazione con le istituzioni locali e mantenendo saldo l'impegno dell'Arma nel garantire sicurezza, legalità e vicinanza alla popolazione.

Il passaggio di consegne segna così l'inizio di una nuova fase per il presidio dell'Arma a Sardara, nel segno della continuità e della collaborazione con il territorio.