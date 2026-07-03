Servizio straordinario di controllo del territorio nel centro di Sassari. Nella giornata di ieri la Questura ha coordinato un'operazione interforze finalizzata a rafforzare la sicurezza urbana e ad assicurare una presenza più capillare delle forze dell'ordine nelle aree considerate maggiormente sensibili della città.

Al dispositivo hanno preso parte gli equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari, il Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, la Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Sassari.

L'attività si è sviluppata attraverso pattuglie sia appiedate che automontate, concentrate soprattutto nelle principali vie e piazze del centro storico. Particolare attenzione è stata riservata a piazza Mazzotti, corso Vittorio Emanuele, via La Marmora e ad altre zone ritenute più esposte sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli sono state identificate circa 250 persone e verificati una cinquantina di veicoli. L'operazione ha inoltre portato alla denuncia, in stato di libertà, di una persona all'Autorità giudiziaria per violazioni accertate durante il servizio.

L'iniziativa rientra nel piano di prevenzione e controllo del territorio promosso dalla Questura di Sassari, che punta a contrastare i fenomeni di criminalità e degrado urbano, rafforzando al tempo stesso la percezione di sicurezza tra i cittadini attraverso una presenza costante e coordinata delle forze di polizia sul territorio.