È Ignazio Cadeddu il nuovo Segretario Regionale della Funzione Pubblica di Confintesa Sardegna. L’elezione è arrivata all’unanimità nel corso del Congresso Regionale F.P. che si è svolto il 30 giugno 2026, segnando un passaggio significativo per l’organizzazione sindacale nell’Isola.

Cadeddu, già Segretario della Funzione Pubblica Confintesa per la provincia di Cagliari, viene indicato come figura di continuità e crescita interna, riconosciuta per anni di attività, presenza sul territorio e impegno costante. La sua nomina apre ora una nuova fase per la struttura regionale.

Nel corso del congresso sono arrivati numerosi messaggi di auguri dai vertici dell’organizzazione. Il Dott. Marco Podda, Segretario Confederale Confintesa Regione Sardegna, ha espresso piena fiducia nel nuovo incarico: «Sono certo che Ignazio abbia le giuste competenze e qualità umane per coordinare questa fase di importante crescita della Funzione Pubblica in Sardegna lavorando fianco a fianco con tutti i Coordinatori Regionali e con la Segreteria Confederale».

Anche la Dott.ssa Claudia Ratti, Segretario Generale Confintesa Funzione Pubblica, ha rivolto le proprie congratulazioni, sottolineando come la nomina rappresenti un segnale di vitalità per l’organizzazione e auspicando una collaborazione efficace tra livello regionale e nazionale.

A questi si sono aggiunti gli auguri del Dott. Riccardo Cuccu del Coordinamento Difesa Confintesa Sardegna, insieme a quelli di Veronica Perria per la provincia di Oristano e dei dirigenti sindacali Antonello Medas e Sebastiano Cirina, che hanno ribadito la volontà di lavorare in squadra per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

A Cadeddu vanno infine le congratulazioni dell’intera struttura regionale, con l’auspicio di un percorso di lavoro caratterizzato da risultati e collaborazione.