È stato rintracciato all'alba nella sua abitazione a Uta e accompagnato in carcere un cinquantenne arrestato oggi dai Carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L'uomo, operaio residente nel paese, deve scontare una condanna divenuta definitiva per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I militari sono riusciti a localizzarlo nell'ambito della consueta attività di controllo del territorio e di verifica dei soggetti destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Una volta condotto in caserma per gli adempimenti di rito, il 50enne è stato trasferito presso il carcere "Ettore Scalas", dove sconterà la pena residua di 2 anni, 8 mesi e 9 giorni di reclusione, oltre a una sanzione pecuniaria di 3.333 euro.

L'intervento si inserisce nell'attività quotidiana dell'Arma dei Carabinieri, impegnata nell'esecuzione delle sentenze definitive e nel controllo del territorio, con l'obiettivo di assicurare l'effettiva applicazione dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria.