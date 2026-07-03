La dottoressa Rosangela Beretta, responsabile del Pronto soccorso e del reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, ha rassegnato le dimissioni. La decisione è stata formalmente comunicata alla direzione della Asl Gallura, ma non avrà effetti immediati: l'incarico terminerà infatti soltanto alla fine di settembre, al termine del periodo di preavviso di tre mesi.

Questo consentirà all'Azienda sanitaria di individuare un sostituto, evitando ripercussioni sull'attività del reparto durante la stagione estiva, il momento più delicato dell'anno per il presidio olbiese.

Secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, alla base della scelta della dirigente ci sarebbero divergenze con la direzione generale sulla gestione e sull'organizzazione dei servizi ospedalieri.

Resta però alta l'attenzione sulla situazione del principale Pronto soccorso del nord Sardegna, che nei mesi estivi deve far fronte a un forte incremento della domanda sanitaria. Gli accessi giornalieri si aggirano intorno ai 200, un numero destinato ad aumentare con l'arrivo dei turisti.

A destare preoccupazione è anche il futuro del Pronto soccorso dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania. La struttura, già in passato a rischio chiusura e salvata più volte, potrebbe subire ulteriori conseguenze legate al riassetto dell'emergenza-urgenza in Gallura dopo l'addio annunciato della dottoressa Beretta.