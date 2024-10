Meravigliosi occhi che gridano pura gioia, una voce entusiasta che cattura, tante cose interessanti da dire e una grande battaglia vinta contro un tumore che sembrava insormontabile: Sarah Selenu, 43enne nuorese ma che vive a Lotzorai, è felicità ed entusiasmo allo stato puro.

Sarah non è nuova ai microfoni di Sardegna Live, infatti l’avevamo già intervistata in occasione della sua vincita all’estrazione degli abbonati per partecipare al festival di Sanremo come ospite.

Lì si era recata con il papà e si erano divertiti tantissimo: “In quell’occasione mio padre aveva realizzato il suo più grande sogno, stavolta, con l’Eurovision, si realizza il mio, visto che io sono di animo rock! Sono gasatissima!” Afferma Sarah con la voce che le trema per l’emozione.

Ma come è iniziato tutto? “La partecipazione a Sanremo era stata una grande gioia, visto che ero stata estratta tra 22 milioni di persone. Visto che io sono una ragazza molto aperta e sociale, ho stretto rapporti molto stretti con gli operatori Rai e siamo rimasti in contatto per mesi, così mi hanno chiesto di partecipare all’Eurovision assieme agli abbonati durante la serata finale. Il mio cuore è esploso di felicità!”

Tra l’altro, Sarah sarà l’unica ragazza sarda a presenziare durante l’evento, quindi un onore in più per la nostra bellissima conterranea: “Tutti gli altri estratti sono del nord Italia, il mio essere sarda mi rende ancora più orgogliosa. Inoltre avrò la possibilità di conoscere i cantanti italiani e stranieri, ho già un vestito magnifico pronto!”

“La Rai permette, attraverso queste estrazioni, di far vedere all’abbonato medio la grande macchina organizzativa che c’è dietro ogni evento: io ho avuto modo di vedere quella di Sanremo”.

La gioia di vivere di Sarah è molto contagiosa, ci spiega che nel 2019 è stata operata per un tumore al rene e ha subito un’operazione complicatissima e passato un periodo durissimo, quindi ogni istante della sua vita vuole assaporarlo e goderselo appieno”.

“Mi ritengo molto fortunata per tutto ciò che ho: una bellissima famiglia, un lavoro che amo in una gioielleria a Tortolì, tanti cani, tantissimi amici e poi dopo 3 anni sono ancora qui, piena di gioia di vivere. Al San Raffaele di Milano, dove sono stata operata, hanno fatto un miracolo. Ora voglio solo essere felice perché la vita è una, è un dono stupendo e va vissuto”.

“A tal proposito, vorrei ringraziare l’Associazione oncologica Vivere a Colori di Nuoro, persone squisite, con animi nobili, che mi sono state vicine e mi hanno aiutato a superare quel periodo negativo”.

Ma ora il peggio è passato, domani Sarah si recherà a Cagliari e venerdì prenderà l’aereo: “Stavolta ho scelto di andare da sola, tanto lì non passerò un minuto senza chiacchierare con qualcuno” afferma con gli occhi lucidi e il sorriso smagliante.

A Lotzorai, dove Sarah si è trasferita da poco, ormai ha fatto amicizia con tutto il paese, e il sindaco ha deciso di invitare la direzione Rai in occasione delle Cortiggias, affinché venga valorizzato il territorio.