Stamattina presto, i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 45 anni di Cagliari, già noto alle autorità, per detenzione e spaccio di droga.

Durante un controllo, i militari lo hanno sorpreso mentre cedeva cocaina a un uomo di 33 anni del posto, identificato come consumatore. Una successiva perquisizione ha portato al sequestro di 24 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, 770 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, e materiale per confezionare la droga.

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista per il 10 febbraio 2025.