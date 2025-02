Un’escalation di atti criminosi sta scuotendo Siniscola e i comuni della Baronia, con 46 veicoli incendiati negli ultimi 13 mesi e attacchi che sembrano sempre più mirati anche contro le forze dell’ordine. Il clima di tensione cresce, e il deputato Pietro Pittalis (Forza Italia) ha deciso di portare il caso in Parlamento, presentando un’interrogazione al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere un immediato potenziamento delle forze dell’ordine nel territorio.

Attentati incendiari e dinamitardi: la paura cresce tra i cittadini

La situazione appare sempre più inquietante. Oltre ai numerosi incendi dolosi che hanno distrutto automobili di privati cittadini, negli ultimi mesi diversi veicoli appartenenti alle forze di polizia sono stati presi di mira con ordigni esplosivi. Un chiaro segnale di sfida alle istituzioni, che sta alimentando un senso di insicurezza e impunità.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario generale di ES Polizia, Vincenzo Chianese, che ha inviato una lettera ai vertici del Dipartimento della pubblica sicurezza, sollecitando un intervento urgente con l’invio di unità investigative esperte e dotate di una conoscenza approfondita del territorio.

A questa richiesta si è aggiunta quella del segretario di ES Polizia Nuoro e Sardegna, Giovanni Cabras, che ha denunciato come l’unica risposta arrivata dalla Questura di Nuoro sia stata l’invio di un solo agente, una misura ritenuta del tutto insufficiente per far fronte a un’emergenza ormai fuori controllo.

Pittalis: “Serve un intervento immediato”

Di fronte a questa situazione, Pittalis ha chiesto direttamente al Ministro dell’Interno quali iniziative intenda adottare per arginare l’emergenza e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine a Siniscola e nei comuni della Baronia. In particolare, il deputato ha sollevato due questioni chiave: il sottodimensionamento delle forze dell’ordine, che rende difficile un controllo efficace del territorio e il contrasto alla criminalità e la necessità di inviare unità operative specializzate, in grado di prevenire e reprimere gli atti intimidatori e dinamitardi.

Pittalis ha sottolineato che gli attentati rischiano di destabilizzare l’ordine pubblico e minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

La richiesta di un piano straordinario di sicurezza

Il deputato ha infine chiesto al Governo se, alla luce del nuovo “progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell’amministrazione della pubblica sicurezza”, sia previsto un rafforzamento strutturale della presenza delle forze dell’ordine in Sardegna e, in particolare, nelle aree più esposte a fenomeni criminali come la Baronia.

L’interrogazione parlamentare ora attende una risposta dal Ministro Piantedosi, mentre a Siniscola la tensione resta alta e i cittadini chiedono maggiore protezione.