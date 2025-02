"Mio marito era una persona speciale, buona e generosa, si prodigava per il prossimo e non lascerà mai chi gli voleva bene", sono parole che arrivano dritte al cuore come un pugnale che ci dice Sarah Selenu, moglie di Maurizio Fittipaldi, assistente Capo della Polizia di Stato di 40 anni, trovato senza vita lo scorso 6 febbraio Lotzorai.

L'agente di Polizia, originario di Torraca, comune della provincia di Salerno, in Campania, ma residente a Tortolì, era scomparso il pomeriggio del giorno prima.

Una raccolta fondi per Sarah: il sostegno della Polizia

I poliziotti del Commissariato di Tortolì hanno avviato una raccolta fondi per Sarah, affetta da gravi problemi di salute. "Una solidarietà spirituale ed emotiva - ci confida -. Da quando Maurizio non c'è più, i suoi colleghi non mi hanno lasciata sola un attimo in questi giorni. Mi stanno vicino come una grande famiglia e questo mi riempie il cuore di gioia e orgoglio, perché rispecchia ciò che mio marito era e questo gesto è un grande omaggio per lui".

Distrutta dal dolore, Sarah Selenu tiene a precisare un aspetto spesso dimenticato: "Spesso gli agenti vengono identificati esclusivamente con il lavoro che svolgono, ma tengo a sottolineare che si tratta di ragazzi e uomini umani, con cuori colmi d'amore e generosità, con dei valori profondi, che cercano di proteggere la comunità, esattamente com'era Maurizio".

La perdita di Maurizio Fittipaldi lascia un vuoto profondo, ma nel dolore emergono i ricordi e i segni di una vita vissuta intensamente. “Sembra trascorso solo un attimo”, ci dice Sarah con voce pensierosa, ripensando a un’intervista rilasciata due anni fa a Sardegna Live, quando raccontava la sua battaglia vinta contro il cancro e la forza di ricominciare.

Oggi, nel silenzio che segue il rumore della vita, resta la presenza di chi ha lasciato un segno, e l’affetto di chi continua a camminare accanto a lei.

L'intervista a Sardegna Live