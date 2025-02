Un dolore profondo ha colpito la comunità di Villanova Monteleone, stretta nel cordoglio per la scomparsa della piccola Natalie, la bambina di 8 anni morta all’ospedale civile di Alghero dopo un intervento alle tonsille.

Il sindaco di Villanova Monteleone Quirico Meloni ha espresso il suo dolore con parole toccanti: I fiori che non sbocciano. La piccola Natalie è volata prematuramente in cielo, lasciando sgomenti e increduli tutti noi. Un velo di tristezza avvolge in questo momento il nostro paese e la nostra comunità. Morire a soli 8 anni dopo un’operazione alle tonsille non è cosa facile da accettare".

Un pensiero che si posa anche sui suoi compagni di scuola, che da oggi sentiranno un’assenza pesante in classe: “Nella sua classe di terza elementare ci sarà un banco vuoto, orfano del sorriso gioioso di una bambina che iniziava a sbocciare alla vita".

Il sindaco ha voluto esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità ai genitori, Vittorio e Catriona, e alla sorellina Melissa, che in queste ore affrontano un dolore inimmaginabile.

La tragedia e l’inchiesta in corso

Natalie era stata sottoposta a un intervento di rimozione delle tonsille giovedì scorso nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Alghero. L’operazione era riuscita senza apparenti complicazioni, ma nella giornata di ieri le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente, probabilmente a causa di un’emorragia. Nonostante l’intervento dei medici, la bambina non ce l’ha fatta.

La Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della tragedia e verificare eventuali responsabilità. Saranno ora gli accertamenti medici e le indagini a chiarire cosa sia realmente accaduto e se vi siano stati errori o complicazioni impreviste.

Nel frattempo, Villanova Monteleone si stringe nel dolore attorno alla famiglia della piccola Natalie, il cui sorriso resterà per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta.