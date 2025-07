È ripresa questa mattina, poco dopo le 9:30, l’arringa dell’avvocata Antonella Cuccureddu, che rappresenta in aula davanti al tribunale di Tempio Pausania Francesco Corsiglia, accusato insieme a Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese e di una sua amica.

L’avvocata sta portando avanti un racconto cronologico dettagliato, ripercorrendo “minuto per minuto” la serata tra il 16 e il 17 luglio 2019, quando – secondo la denuncia della giovane, allora 19enne – si sarebbe consumata la presunta violenza.

L’arringa proseguirà a oltranza per tutta la giornata. A seguire, toccherà agli altri tre difensori del pool: gli avvocati Mariano Mameli, Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro, che chiuderanno così le difese dei quattro imputati.

Per lunedì 14 luglio è già stata fissata l’udienza per le eventuali repliche del procuratore Gregorio Capasso, che nella sua requisitoria aveva chiesto per tutti gli imputati la condanna a nove anni di reclusione, “con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie”

Concluso questo passaggio, i giudici si ritireranno in camera di consiglio per decidere. La sentenza, molto attesa, potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana, forse proprio lunedì stesso.