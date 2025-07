Continuano i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Cagliari nelle zone del centro cittadino e nelle aree a maggiore afflusso turistico, con un’attenzione particolare alla prevenzione di episodi legati all’assunzione di bevande alcoliche da parte di giovanissimi, che spesso degenerano in fenomeni di “malamovida”.

Nell’ambito di questi servizi, nella serata tra venerdì e sabato, la Polizia di Stato – attraverso la Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. – ha effettuato controlli mirati agli esercizi pubblici, avvalendosi del supporto della Polizia Locale e dell’Ispettorato del Lavoro. Un’attività che conferma “la particolare attenzione posta dalla Questura sull’osservanza delle normative di settore oggetto di costante vigilanza e monitoraggio”.

Durante i controlli è stato verificato un noto locale cittadino situato in località “Su Siccu”, dove gli operatori hanno riscontrato e contestato diverse infrazioni per violazioni alla somministrazione di bevande alcooliche oltre l’orario consentito dalla legge e per l’utilizzo di strumentazione sonora di diffusione difforme da quella autorizzata.