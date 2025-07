Resti organici di origine ancora ignota sono stati ritrovati questa mattina sull’arenile della spiaggia di Bados, nel litorale di Olbia. A dare l’allarme sarebbero stati i bagnanti, che hanno subito avvisato le forze dell’ordine.

L’area interessata dal ritrovamento, un piccolo tratto di spiaggia vicino al bagnasciuga, è stata transennata per consentire gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e quelli della Polizia Scientifica, impegnati a stabilire se quei resti sono di origine umana o animale.

Le operazioni sono ancora in corso e al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’accaduto. Gli inquirenti stanno procedendo con tutte le verifiche necessarie per fare chiarezza sull’origine dei frammenti rinvenuti, mentre la zona resta sotto sequestro per motivi di sicurezza e per permettere ai tecnici di effettuare i rilievi senza interferenze.