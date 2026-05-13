Il Policlinico Duilio Casula di Monserrato ospiterà l'evento Angioedema Day il prossimo sabato 16 maggio: gli specialisti del centro regionale dedicato alla gestione dell'angioedema offriranno valutazioni gratuite e senza bisogno di prenotazione dalle 9:00 alle 12:00 presso gli ambulatori di Allergologia e Immunologia Clinica, situati al secondo piano del blocco G.

In quest'occasione, spiega il professor Davide Firinu, allergologo dell’Aou di Cagliari e responsabile del centro di riferimento regionale per la patologia, "verranno eseguite valutazioni finalizzate a un primo inquadramento della patologia con una particolare attenzione alle forme rare ed ereditarie".

La giornata sarà dedicata all'iniziativa promossa dall'associazione nazionale dei pazienti affetti da angioedema ereditario e dalla rete scientifica "ITACA", coinvolgendo il professor Firinu, la dottoressa Maria Pina Barca, il professor Stefano Del Giacco e i medici in formazione della scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica dell'Università degli Studi di Cagliari.

L'angioedema è una patologia sotto diagnosticata e sottostimata, spiega lo specialista del Policlinico "che provoca gonfiori nella cute, mucose e organi interni e purtroppo troppo spesso viene confusa con le allergie. I mediatori dell'infiammazione che causano l'angioedema sono soprattutto l'istamina (spesso associata all’orticaria cronica) e la bradichinina. La diagnosi differenziale è vasta ma al contempo semplice in mani esperte. Quando i sintomi vengono correttamente inquadrati, le terapie disponibili permettono di migliorare la qualità di vita dei pazienti".

L’Angioedema Day, conclude il professor Firinu, "nasce per sensibilizzare e creare attenzione verso questa malattia gestita da diverse figure specialistiche, fra cui soprattutto allergologi e immunologi".