"Benvenuti in Sardegna, terra di accoglienza", sono le parole della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in merito all'arrivo di ieri sera, martedì 12 maggio, ad Alghero, di nove studenti palestinesi che proseguiranno il loro percorso universitario all’Università degli Studi di Sassari grazie a borse di studio finanziate dall’Ateneo, dall’ERSU Sardegna e dalla Regione Sardegna.

"A voi voglio dire una cosa semplice - ha scritto sui social la governatrice -. Qui non sarete soltanto studenti ospiti. Sarete parte di una comunità che conosce il valore della dignità, dell’accoglienza e della libertà. Nessun giovane dovrebbe vedere il proprio futuro fermato dalla guerra. Nessuno dovrebbe dover scegliere tra la propria terra e il diritto a studiare. Vi auguro di trovare in Sardegna la forza per ricominciare. E vi auguro di poter tornare un giorno in una Palestina libera dalla guerra".

L’iniziativa rientra in programmi di sostegno allo studio per studenti provenienti da aree di conflitto, con l’obiettivo di garantire continuità formativa anche in situazioni di emergenza umanitaria.