I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale il socio amministratore di una società operante nel settore dei servizi di autospurgo, con sede operativa nel capoluogo.

L’azione dei militari è arrivata a conclusione di un’articolata attività ispettiva, durante la quale sarebbero emerse gravi irregolarità relative alla tutela della salute dei lavoratori. In particolare, l’imprenditore non avrebbe inviato i propri dipendenti alle previste visite mediche di sorveglianza sanitaria, violando gli obblighi fondamentali imposti dalla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

A seguito delle violazioni riscontrate, a carico del responsabile sono state comminate ammende per un totale di oltre 1.400 euro. Tutta la documentazione acquisita è stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

L’intervento si inserisce nel più ampio e costante dispositivo di prevenzione e controllo condotto dall’Arma dei Carabinieri, in particolare dai reparti specializzati, finalizzato a garantire il rispetto rigoroso delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è tutelare l’incolumità dei lavoratori e assicurare legalità e correttezza all’interno del tessuto economico-produttivo del territorio.