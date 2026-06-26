Quella di domani, sabato 27 giugno 2026, sarà una giornata caratterizzata da una doppia allerta in Sardegna. La Protezione civile regionale ha infatti confermato il codice giallo per rischio incendi sul territorio di Cagliari e, contestualmente, ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali su diverse aree dell’Isola.

Per quanto riguarda gli incendi, resta invariato il livello di pericolosità media, con fase operativa di attenzione. Secondo il bollettino della Protezione civile, in caso di innesco di un incendio "l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra, eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei della Regione".

Parallelamente, il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico da temporali, valido dalle ore 14 di oggi fino alle 21 della stessa giornata, che interessa le aree di allerta di Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso e Logudoro.

La Protezione civile invita cittadini e amministrazioni a prestare la massima attenzione, seguendo gli aggiornamenti ufficiali e adottando comportamenti prudenti sia per il rischio incendi sia in caso di fenomeni temporaleschi intensi.