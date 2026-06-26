Durante il pomeriggio di oggi, venerdì 26 giugno 2026, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare e spegnere un incendio che si è sviluppato in un terreno utilizzato come deposito di attrezzature e materiali da cantiere edile nella zona industriale di Sanluri.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri, supportati da un'autobotte inviata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari. Le fiamme hanno interessato sterpaglie, materiali, attrezzature e altri oggetti presenti nell'area.

Durante le operazioni di spegnimento, è stato individuato e messo in sicurezza un contenitore di gas propano liquido (GPL). I Vigili del Fuoco hanno provveduto a garantire la sicurezza e bonificare eventuali focolai residui. Fortunatamente non risulta nessuna persona coinvolta nell'incidente.