È stato completato l’intervento di riparazione dell’impianto di climatizzazione dell’Ospedale Businco. A comunicarlo è l’ARNAS G. Brotzu, che informa come il guasto tecnico che nei giorni scorsi aveva provocato un malfunzionamento parziale del sistema sia stato risolto, consentendo il ritorno alla piena operatività dell’impianto in tutta la struttura.

L’intervento, definito particolarmente complesso dal punto di vista tecnico, è stato eseguito dal Servizio Tecnico aziendale, che ha lavorato senza interruzioni per ripristinare il sistema nel minor tempo possibile.

La Direzione dell’ARNAS G. Brotzu ha inoltre rinnovato le proprie scuse ai pazienti, ai loro familiari e a tutti coloro che hanno subito i disagi causati dal malfunzionamento dell’impianto, aggravati dalle elevate temperature registrate negli ultimi giorni.

Un ringraziamento è stato infine rivolto a tutto il personale dell’Ospedale Businco - medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici - che, nonostante le difficili condizioni di lavoro, ha continuato a garantire con professionalità la continuità dell’assistenza e delle cure ai pazienti.

“Ogni paziente ha diritto a essere curato nelle migliori condizioni possibili. Nessuno merita di vedere aggravato il proprio disagio da un guasto tecnico, soprattutto in giornate segnate da temperature così elevate. Per questo intervenire nel più breve tempo possibile era un dovere”.

Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commenta il ripristino dell’impianto di climatizzazione dell’Ospedale Businco, tornato pienamente operativo dopo il completamento dell’intervento tecnico effettuato dal Servizio tecnico dell’ARNAS Brotzu.

LE PAROLE DELLA PRESIDENTE TODDE: "QUESTO E' IL NOSTRO MODI DI LAVORARE"

“L’impianto di climatizzazione dell’Ospedale Businco è stato ripristinato e il sistema è tornato pienamente operativo.

Questo è il nostro modo di lavorare. Avere sempre in mente il benessere dei pazienti e impegnarci a testa bassa. Le strumentalizzazioni le lasciamo ad altri”.

La presidente ha voluto inoltre rivolgere un ringraziamento ai pazienti e alle loro famiglie per la comprensione dimostrata durante i giorni del disservizio, così come a tutti i professionisti dell’Ospedale Businco che hanno garantito la continuità dell’assistenza.

“Desidero ringraziare i pazienti e le loro famiglie per la comprensione dimostrate in questi giorni di disagio. Un grazie anche a tutti i professionisti del Businco che, anche durante l’emergenza, hanno continuato a garantire assistenza e cure con competenza e senso di responsabilità”.