Un nuovo servizio marittimo settimanale dedicato al trasporto di animali partirà il prossimo 28 giugno dal porto industriale Cocciani di Olbia.

Si tratta di un servizio progettato per garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e del benessere degli animali durante il viaggio, offrendo adeguate condizioni di ventilazione, spazio sufficiente e un'organizzazione del trasporto che tiene conto delle esigenze degli animali trasportati. Inoltre, gli orari di partenza e arrivo sono stati programmati in modo da soddisfare le esigenze del mercato.

L'apertura di questa nuova linea dedicata da Olbia rappresenta una soluzione pratica e immediata che permette agli autotrasportatori del Nord Sardegna di avere un punto di imbarco più vicino per inviare il bestiame ai centri di ingrasso del Nord Italia, che porterà a un ottimizzazione dei tempi di trasporto, una riduzione dei costi e un aumento complessivo della competitività delle imprese del settore.

La proposta di questo servizio è stata avanzata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in risposta alle difficoltà riscontrate dal settore zootecnico sardo durante l'estate, quando le alte temperature rendono complicata la movimentazione degli animali sui traghetti ro-pax. Salvini si è detto soddisfatto della collaborazione tra l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e la Regione per l'attivazione di questo servizio.